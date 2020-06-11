Пациенты с коронавирусом переполнили петербургские больницы, в то время как Смольный готовится ослабить ограничения

Крупный резерв свободных мест есть только в Ленэкспо.

Лишь восемь процентов коек могут принять новых больных в петербургских стационарах. Остальные места уже заняли пациенты, рассказывает портал Фонтанка-ру. При этом по методике Роспотребнадзора власти могут снимать ограничения, если больницы освободят половину коек. Такой показатель соблюдает лишь временный госпиталь в Ленэкспо — его заполнили только на треть. Некоторый резерв есть в Боткинской больнице, которая принимает самые тяжёлые случаи. Другие стационары переполнены. По данным портала «Доктор Питер» самая тяжёлая ситуация в Александровской больнице. Вместо пятисот пациентов в медучреждении почти 850 больных. В комитете Смольного по здравоохранению обещали прокомментировать ситуацию позже. Напомню, губернатор Петербурга Александр Беглов накануне рассказал о плане снять некоторые противовирусные ограничения. В частности, уже в понедельник власти намерены разрешить работу парикмахерским и сервисам бытовых услуг.



По официальным данным число новых случаев коронавируса в Петербурге сокращается с конца прошлой недели. За последние сутки медики выявили 303 новых больных, 343 пациента выздоровели.