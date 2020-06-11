В Брянской исправительной колонии №1 вспышка коронавирусной инфекции

В региональном управлении ФСИН утверждают, что инфицированные изолированы, заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме. Между тем, родственники заключенных рассказали сайту «МБХ медиа», что у некоторых осужденных температура поднимается до 40 градусов. Изолирован целый отряд.

Избежать распространения инфекции в местах лишения свободы невозможно, — считает зампред общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

16 марта в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в исправительных колониях Брянской области введен режим ограничений. В частности, прекращены длительные и краткосрочные свидания с родственниками.