Актер Михаил Ефремов снова доставлен на допрос в связи с передачей дела в главное управление МВД по Москве, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Сейчас актер находится под домашним арестом.