Актер Михаил Ефремов снова доставлен на допрос в связи с передачей дела в главное управление МВД по Москве, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Сейчас актер находится под домашним арестом.
2020-06-11T15:02:50+03:00
2020-06-11T15:09:08+03:00
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15:02, 11 июня 2020
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