Московские компании смогут протестировать своих сотрудников на антитела к коронавирусу за счет городского бюджета, — сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, каждый работодатель может выбрать любую медицинскую организацию на сайте департамента здравоохранения и заключить с ней договор. Ракова добавила, что к проекту могут подключиться и частные медучреждения.

В мае в Москве было введено требование к работодателям об обязательном выборочном тестировании сотрудников, — напоминает Интерфакс.