Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сложил мандат депутата Верховной Рады

Он заявил журналистам, что считает выполненной свою миссию в парламенте – ему удалось провести в Раду партию «Голос», а коллегам сказал, что его «всё удручает», и он не может дописать альбом. Вакарчук также добавил, что после ухода из Рады намерен заняться новым образовательным проектом. Об этом сообщает издание «112. Украина».
2020-06-11T14:35:28+03:00
2020-06-11T14:35:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 11 июня 2020
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