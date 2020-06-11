Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сложил мандат депутата Верховной Рады

Он заявил журналистам, что считает выполненной свою миссию в парламенте – ему удалось провести в Раду партию «Голос», а коллегам сказал, что его «всё удручает», и он не может дописать альбом. Вакарчук также добавил, что после ухода из Рады намерен заняться новым образовательным проектом. Об этом сообщает издание «112. Украина».