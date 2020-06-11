В сети появилось видео, касающееся гибели от ожогов задержанного в калининградском ОВД – оно подтверждает, что полицейские намеренно оставили молодого человека в камере с льющимся из поврежденной батареи кипятком.

Видеозапись снята, предположительно полицейским, на ней видно камеру, где находится задержанный за мелкое хулиганство Иван Вшивков. Он сидит около батареи, но его руки свободны, наручников на них нет. Вшивков убеждает полицейских, которые почему-то называют его Валерой, что у них не было оснований его задерживать – он не хулиганил, даже матом не ругался. Все это время молодой человек не отходит от батареи.

После его гибели было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Был арестован бывший начальник смены дежурной части, который свою вину отрицает, утверждая, что задержанный сам отказался выйти из камеры. Одна из свидетелей на суде рассказывала, что полицейские намеренно не выпускали Вшивкова и шутили, что он «взял трубу в заложники».



Накануне издание «Медиазона» сообщило, что по этому делу задержали еще одного полицейского.