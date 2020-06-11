Следственные органы проводят проверку по сообщениям о препятствовании работе журналистов в Норильске

Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ о препятствовании работе журналистов при освещении экологической катастрофы в Норильске, — сообщает РБК. В частности, 7-го июня на канале РЕН был показан сюжет, в котором журналист пожаловался на одного из руководителей предприятия АО «НТЭК» – он не только мешал съемочной группе, но и похитил штатив от видеокамеры. Сообщается, что в инциденте участвовал заместитель гендиректора компании Игорь Коробкин. В компании «Норникель» отказались комментировать эти сообщения.