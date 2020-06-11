Следственные органы проводят проверку по сообщениям о препятствовании работе журналистов в Норильске

Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ о препятствовании работе журналистов при освещении экологической катастрофы в Норильске, — сообщает РБК. В частности, 7-го июня на канале РЕН был показан сюжет, в котором журналист пожаловался на одного из руководителей предприятия АО «НТЭК» – он не только мешал съемочной группе, но и похитил штатив от видеокамеры. Сообщается, что в инциденте участвовал заместитель гендиректора компании Игорь Коробкин. В компании «Норникель» отказались комментировать эти сообщения.
2020-06-11T14:33:33+03:00
2020-06-11T14:33:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2658662-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:33, 11 июня 2020
Загрузка комментариев...