В Кремле не считают странной российскую статистику по смертности от COVID-19

Роспотребнадзор ответит на все вопросы Всемирной организации здравоохранения, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что российская статистика сложна для понимания. Россия занимает третье место в мире по количеству заразившихся и 13 по количеству летальных исходов.