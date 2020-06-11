В Кремле не считают странной российскую статистику по смертности от COVID-19

Роспотребнадзор ответит на все вопросы Всемирной организации здравоохранения, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что российская статистика сложна для понимания. Россия занимает третье место в мире по количеству заразившихся и 13 по количеству летальных исходов.
2020-06-11T14:32:07+03:00
2020-06-11T14:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 11 июня 2020
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