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Эксклюзив Эха 14:13, 11 июня 2020

В Кремле не считают «необычными и странными» данные Роспотребнадзора о низкой смертности в России от коронавируса

В Кремле не считают «необычными и странными» данные Роспотребнадзора о низкой смертности в России от коронавируса. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» по поводу сомнений Всемирной организации здравоохранения.

Он также подчеркнул, что «Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗовцами». «Поэтому я думаю, что они разберутся в этом и ответят на все вопросы ВОЗовцев — у меня нет сомнений», — заключил Д.Песков.



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