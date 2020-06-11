Управление МЧС по Московской области предупреждает о граде и сильных ливнях в четверг

Порывы ветра усилятся до 23-х метров в секунду. Спасатели просят жителей региона по возможности не выходить из дома, закрывать окна, держаться подальше от электропроводки и антенн при грозе. В управлении напомнили, что не следует купаться в водоемах во время непогоды.

Ранее в Гидрометцентре рассказали агентству ТАСС, что выходные в Москве будут аномально холодными. Температура воздуха днем будет ниже климатической нормы. Потеплеет лишь к началу следующей недели.