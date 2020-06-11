В Нидерландах закончилось шестое судебное заседание по делу о сбитом на Украине Боинге рейса МН-17

В Нидерландах, в судебном комплексе Схипхол, закончилось шестое судебное заседание по делу о сбитом на Украине Боинге рейса МН-17.

Как заявил на заседании председательствующий судья, защита обвиняемых будет иметь возможность подготовиться и отреагировать на представленные свидетельства до 22 июня, когда состоятся следующие слушания.



По информации Пятого канала украинского ТВ, накануне прокуроры обнародовали детали расследования, сообщив, в частности, что есть свидетель, видевший запуск ракеты, поразившей Боинг. Были представлены исследования работы двух моделей пусковой установки Бук, а также заслушаны телефонные переговоры, по которым были идентифицированы личности некоторых из фигурантов дела. Сторона обвинения подчеркнула, что граждане России и Украины, о которых идет речь, не могут рассчитывать на иммунитет комбатанта. Австралийское издание Examiner уточняет, что по положениям Женевской конвенции, среди прочего, они должны доказать суду, что принимали участие в военном конфликте в интересах определенного государства, что последовательно отрицается, в том числе, и российским правительством, оказывавшим воюющей на Донбассе стороне военную и материальную поддержку.

Как отмечают австралийские СМИ, ранее на слушаниях было заявлено, что разведслужбы США могут располагать ключевыми для следствия снимками ракеты, сбившей Боинг, однако они являются засекреченными и не могут быть представлены на суде.