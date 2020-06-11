Количество зараженных коронавирусом в России превысило полмиллиона человек

При этом больше половины уже излечились от COVID-19.

Показатели заболеваемости коронавирусом остаются примерно на том же уровне, что и в последние несколько дней: за сутки выявили 8779 новых случаев. Это примерно на 370 человек превышает вчерашний показатель. В общей сложности с начала эпидемии заболели свыше 500 тысяч человек. Больше всего новых заболевших, как обычно, в Москве – около полутора тысяч, хотя еще накануне прирост составлял порядка 1200 человек. В Подмосковье число инфицированных составило чуть больше 720. Почти одинаковое количество заболевших в Санкт-Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях – на каждый субъект приходится примерно по 300 заболевших.

По официальным данным оперативного штаба, за минувший день умерли 174 пациентов с подтвержденным коронавирусом, а с начала эпидемии жертвами болезни стали больше 6500 человек. Между тем, в столичном департаменте здравоохранения объяснили расхождение данных о смертности на сайте стопкоронавирус.рф и официальном сайте ведомства. Это связано с тем, что власти Москвы передают федеральному штабу не окончательные данные по смертности.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали сложным для понимания низкий уровень смертности от коронавируса в России и призвали страну пересмотреть методику подсчета.