Центризбирком проверит сообщения о принуждении бюджетников к электронному голосованию по поправкам в Конституцию

Как сказала глава комиссии Элла Памфилова, некоторые жалобы уже проверили, они не подтвердились. О том, что в Москве работникам бюджетных организаций настоятельно рекомендуют участвовать в голосовании с помощью интернета, пишет сегодня газета «Коммерсантъ».

Как сказали «Эху Москвы» в столичной мэрии, на сегодняшний день заявки на участие в электронном голосовании подали 520 тысяч москвичей.

Граждане, в случае, если их принуждают проголосовать вопреки собственным предпочтениям, смогут обманут своего работодателя, — сказал «Эху Москвы» глава штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух. Массух добавил, что на следующей неделе штаб готов приступить к проверке жалоб. Их в Общественном штабе начали собирать уже накануне, рассказали «Эху» представители этой структуры.

Тем временем власти Москвы разыграют сертификаты в магазины и рестораны среди участников голосования по поправкам в Конституцию. Как сказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, Программа стартует 25-го июня, когда начнется досрочное голосование по поправкам.