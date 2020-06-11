Новым фигурантом уголовного дела об аварии на норильской ТЭЦ стал мэр города Ринат Ахметчин

Ему предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, мэр не исполнял свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации, — сказал официальный представитель СК Светлана Петренко. Светлана Петренко пока не уточнила, какую меру пресечения планирует избрать следствие.

Ринат Ахметчин возглавляет Норильск три года. До этого он несколько лет работал в различных структурах компании «Норильский никель». Мэр города говорил, что ему сообщили о ЧП на ТЭЦ-3 еще в день аварии, 29-го мая, однако первая официальная информация гласила, что на объекте произошел пожар. Руководство предприятия уверяло, что уже ввело план ликвидации аварии. На прошлой неделе с критикой в адрес местных властей из-за неоперативного реагирования на ЧП обрушился президент России Владимир Путин.

Местные руководители не сразу отреагировали на разлив нефтепродуктов, поскольку деятельность «Норникеля» крайне важна для экономики региона, — сказала в эфире «Эха Москвы» директор региональной программы независимого Института социальной политики Наталья Зубаревич.

Руководство «Норникеля» не могло предугадать, что может произойти проседание свай цистерны, — сказал в интервью YouTube-канала «Редакция» глава компании и ее крупнейший акционер Владимир Потанин. Сегодня Владимир Потанин, как передает агентство Интерфакс, предложил отказаться от выплаты дивидендов из-за произошедшей аварии. По данным интернет-издания «Финам», после этого акции «Норникеля» упали почти на 4,5%.

Заведующий лаборатории анализа институтов и финансовых рынков Академии народного хозяйстьва Алексанрдр Абрамов сказал «Эху Москвы», что такое падение не критично для компании. По словам Абрамова, акции многих предприятий сейчас дешевеют на фоне нестабильной макроэкономической ситуации.

Ранее сообщалось, что по делу об аварии на ТЭЦ-3 задержаны четыре человека. Двое из них уже арестованы – это начальник цеха и директор предприятия.