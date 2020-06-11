РЖД с 24-го июня вернет в расписание рейсы «Сапсанов», отмененные из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией

РЖД с 24-го июня вернет в расписание все рейсы «Сапсанов», отмененные из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, снова будут курсировать поезда дальнего следования, в том числе на курорты Северного Кавказа и Черного моря.

В Краснодарском крае с 1-го июня возобновили работу только санатории, имеющие медицинскую лицензию, а с завтрашнего дня откроются отели и гостиницы вместимостью до 50-ти номеров, — объявил глава региона Вениамин Кондратьев.