Суд в Норильске арестовал до 31-го июля Павла Смирнова, директора ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива

Ранее СК предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ Вячеславу Старостину, он также заключен под стражу. Сегодня же стало известно, что обвинение в халатности предъявлено мэру Норильска Ринату Ахметчину. По версии следствия, Ахметчин знал о количестве разлитого топлива, но не принял должных мер реагирования на эту чрезвычайную ситуацию.