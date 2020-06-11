Суд в Норильске арестовал до 31-го июля Павла Смирнова, директора ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива

Ранее СК предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ Вячеславу Старостину, он также заключен под стражу. Сегодня же стало известно, что обвинение в халатности предъявлено мэру Норильска Ринату Ахметчину. По версии следствия, Ахметчин знал о количестве разлитого топлива, но не принял должных мер реагирования на эту чрезвычайную ситуацию.
2020-06-11T13:34:39+03:00
2020-06-11T13:34:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 11 июня 2020
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