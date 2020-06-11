Кудрин: Российская медицина существенно недофинансирована и требует серьезной перестройки и реформирования

Российская медицина существенно недофинансирована и требует серьезной перестройки и реформирования, — заявил ТАСС председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его данным, во многих регионах медицина не отвечает современным требованиям. Поднять качество невозможно без инвестиций. К 2020-му году расходы на здравоохранение в России должны были увеличиться до 5% ВВП, однако в 2019-м году они составили всего 3,5%, — добавил Кудрин.

В Кремле заявляют, что уровень финансирования здравоохранения постоянно повышается. Выделяются очень большие деньги, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его информации, в последнее время президент не обсуждал с главой Счетной палаты тему финансирования сферы здравоохранения.