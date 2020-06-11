В России за последние сутки выявлено 8779 новых случаев заражения коронавирусом в 84-х регионах, — сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших превысило полмиллиона. За последние сутки умерли 174 человека, а с начала эпидемии – более 6,5 тысяч.
2020-06-11T13:32:35+03:00
2020-06-11T13:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 11 июня 2020
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