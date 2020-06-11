В России за последние сутки выявлено 8779 новых случаев заражения коронавирусом в 84-х регионах, — сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших превысило полмиллиона. За последние сутки умерли 174 человека, а с начала эпидемии – более 6,5 тысяч.