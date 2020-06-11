Центризбирком проверит информацию о принуждении бюджетников к электронному голосованию по поправкам в Конституцию

Пока подтверждений этому нет, — заявила глава ЦИКа Элла Памфилова. Ранее работники ряда бюджетных учреждений рассказали «Коммерсанту», что руководство настойчиво рекомендует им голосовать определенным образом. Проголосовать по поправкам онлайн можно в двух регионах – Москве и Нижегородской области.



В свою очередь, заместитель аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заявил о том, что категорически запрещено принуждать сотрудников к участию в электронном голосовании и, тем более, требовать какие-то отчеты. С понедельника общественный штаб по наблюдению за выборами будет проверять каждую жалобу.