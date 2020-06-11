Путин не обсуждал с Кудриным вопрос достаточности финансирования здравоохранения в России

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным вопрос достаточности финансирования здравоохранения в России. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Насколько мне известно, в последнее время нет», — сказал он.

Ранее Кудрин заявил, что российская система здравоохранения нуждается в серьезных финансовых вливаниях и перестройке. При этом во многих регионах медицина вообще не отвечает современным стандартам, считает он.

Как отметил Д.Песков, «сначала нужно детально ознакомиться с этими материалами Счетной палаты, чтобы как-то реагировать на них, но в целом уровень финансирования здравоохранения в России постоянно повышается». «Это достаточно последовательная линия. Сейчас нет смысла перечислять все направления, по которым ведется развитие этой важнейшей области, но выделяются очень большие деньги», — заключил он.