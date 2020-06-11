В штабе по наблюдению за выборами в Москве готовы разбираться с фактами принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава штаба Илья Массух.

«Буквально накануне прошла информация, что некоторые работодатели, ну, не принуждают, но навязчиво информируют граждан о голосовании в электронном виде. Это пока ненаказуемая история. Но если мы увидим факты именно принуждения, то точно будем реагировать и разбираться», — подчеркнул он.

И.Массух также рассказал, что штаб выпустил специальную брошюру о том, как можно избежать давления при голосовании. «Происходят всякие истории о том, как граждан просят показать свой голос. В таких случаях любой ответственный гражданин может обмануть нерадивого работодателя и все же выполнить свой гражданский долг по совести. В брошюре есть разъяснение, как действовать при тех или иных сценариях», — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бюджетников призывают голосовать онлайн на плебисците по конституционным поправкам. В частности, некоторые из них сообщили газете «Коммерсант», что в последние дни они не только получили информацию о возможности онлайн-голосования, но и столкнулись с вопросами со стороны работодателей независимо от формы собственности, которые через отделы кадров интересовались, будут ли сотрудники голосовать и в какой форме.