Олимпийский комитет РФ не сможет финансово помочь Всероссийской федерации легкой атлетики выплатить штрафные санкции

Олимпийский комитет России не сможет финансово помочь Всероссийской федерации легкой атлетики выплатить штрафные санкции. Которые превышают 700 млн рублей.

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что Олимпийский комитет России никак не сможет помочь ВФЛА. Для выплаты штрафа нужно было бы снять финансирование со всех федераций по летним видам спорта, и найти дополнительно еще 200 миллионов рублей – сказал Поздняков в интервью РИА Новости.

По словам главы ОКР, из-за пандемии коронавируса у спорта сейчас непростое положение. Отменяются коммерческие старты, отворачиваются спонсоры. Станислав Поздняков призвал участников конфликта пересмотреть порядок выплаты штрафных санкций, который на данный момент объективно является невыполнимым.

Из-за многочисленных допинговых нарушений ВФЛА была временно лишена членства в Международной легкоатлетической федерации. И оштрафована на 10 млн долларов. Половину из этой суммы необходимо оплатить до 1 июля.

В случае невыполнения санкций World Athletics, российские легкоатлеты могут лишиться возможности получить «нейтральный статус» и выступать на международных соревнованиях.