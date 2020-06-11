Правительство утвердило выдачу школьных аттестатов без сдачи выпускных экзаменов

Успешное окончание школы в этом году не будет зависеть от результатов ЕГЭ. Соответствующее поручение еще в конце мая дал президент Владимир Путин, а сегодня оно оформлено постановлением премьера Михаила Мишустина. В аттестатах выпускников 9-х и 11-х классов укажут годовые оценки, полученные непосредственно в школе. Тем, кто планирует поступать в техникумы и колледжи, их будет достаточно. А вот для поступления в вузы школьникам все же понадобится сдавать ЕГЭ. Кампания по его сдаче для 11-х классов начнется 3 июля. Некоторые предметы выпускники будут сдавать два дня: это русский и иностранные языки. Школам поручено помочь выпускникам дистанционно подготовиться к экзаменам.



Девятиклассники, тем временем, в этом году не будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ), в том числе, и по обязательным предметам: русскому языку и математике.