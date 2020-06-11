«Коммерсантъ»: Новый проект российской стратегии по борьбе с ВИЧ не вполне соответствует рекомендациями ВОЗ

Новый проект российской стратегии по борьбе с ВИЧ не вполне соответствует рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», которая ознакомилась с текстом документа. Проект рассчитан на 10 лет. Это связано с тем, что срок реализации действующей стратегии истекает в нынешнем году. В новом документе предлагается уделять внимание семейным и морально-нравственным ценностям. Газета отмечает, что документ не опубликован для общественного обсуждения. Он направлен для согласования с федеральные органы исполнительной власти.