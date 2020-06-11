«Голос» :Бюджетники, которых принуждают к голосованию за поправки, могут обратиться в правозащитные организации

Работники бюджетных учреждений, которых принуждают к голосованию за поправки в Конституцию, могут обратиться в правозащитные организации. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член совета движения «Голос» Андрей Бузин.

«Как это можно оспорить? Очень желательно, чтобы эти случаи фиксировались. Иногда это принуждение выражено в каком-то приказе, но чаще всего это просто указание. Например, сообщение на телефон. Это надо фиксировать. Существует некоторое количество правозащитных объединений, которые занимаются выборами — вот им можно сообщать. Тогда данный вопрос можно поднимать потом в суде, потому что это противоречит принципу добровольности голосования», — сказал эксперт.

А.Бузин также отметил, что реакция на подобное принуждение – это, в первую очередь, вопрос гражданской позиции. «Такого рода принуждение, какое мы сейчас видим, все время в течение последних 20 лет наблюдается. Были случаи, кода люди отказывались голосовать», — заключил он.