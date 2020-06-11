Вооруженный ножом злоумышленник напал на офис крупнейшего бразильского телеканала «Глобу» в Рио-де-Жанейро

Сообщается, что он захватил в заложники репортера и требовал встречи с журналисткой Ренатой Вашконселлуш. Полиция спустя некоторое время смогла освободить заложника и задержать преступника. По словам местных властей, нападавший страдает психическим расстройством. Его поступок не имеет политической подоплеки.
2020-06-11T12:36:00+03:00
2020-06-11T12:36:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2658590-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:36, 11 июня 2020
Загрузка комментариев...