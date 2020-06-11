В российские клиники поступила первая партия препарата от коронавируса, — сообщает Российский фонд прямых инвестиций. Ранее Минздрав России сертифицировал уже два лекарства, которые предназначаются для борьбы с инфекцией. В фонде сказали, что новый препарат, который направлен в клиники, будет бесплатным для россиян по программе обязательного медицинского страхования.
2020-06-11T12:34:00+03:00
2020-06-11T12:35:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 11 июня 2020
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