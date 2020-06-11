Американская корпорация Amazon закрыла доступ полиции к своей технологии распознавания лиц

Мораторий будет действовать в течение года. В компании ожидают, что администрация США выработает более строгие правила этического использования такой системы. Технология от Amazon, по словам представителя компании, позволяет с высокой точностью распознавать лица. Ее используют там, где требуется проверка и подсчет людей, а также обеспечение общественной безопасности.

Ранее демократы в американском Конгрессе предложили законодательно запретить американским федеральным органам применять распознавание лиц в реальном времени.