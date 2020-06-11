Власти Москвы разыграют сертификаты в магазины и рестораны среди участников голосования по поправкам в Конституцию

Кроме того, ими можно будет оплатить парковку, — сказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. В розыгрыше будут участвовать более 2-х миллионов сертификатов. Программа стартует 25-го июня, когда начнется досрочное голосование по поправкам. Участвовать смогут и те, кто придет голосовать очно, и те, кто будет голосовать с помощью интернета, — добавил Немерюк. Финансирование, по его словам, осуществляется за счет правительства города.