Власти Москвы разыграют сертификаты в магазины и рестораны среди участников голосования по поправкам в Конституцию

Кроме того, ими можно будет оплатить парковку, — сказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. В розыгрыше будут участвовать более 2-х миллионов сертификатов. Программа стартует 25-го июня, когда начнется досрочное голосование по поправкам. Участвовать смогут и те, кто придет голосовать очно, и те, кто будет голосовать с помощью интернета, — добавил Немерюк. Финансирование, по его словам, осуществляется за счет правительства города.
2020-06-11T12:32:00+03:00
2020-06-11T12:34:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 11 июня 2020
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