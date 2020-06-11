На суде по делу малайзийского «Боинга» представили данные экспертов, опровергающие версию РФ о причастности Украины

На суде по делу о гибели малайзийского «Боинга» представили данные экспертов, которые опровергают последнюю версию российской стороны о причастности Украины. Речь идет о предположении, что самолет был сбит из установки «Бук» с территории, которую контролирует Киев. При этом сторона обвинения, как пишет интернет-издание «Инсайдер», привела на слушаниях сразу несколько примеров того, как Россия подделывала улики. Также на слушаниях в Нидерландах были представлены свидетельства того, что ракета была пущена с территории, которую контролировали в тот момент сепаратисты.
2020-06-11T12:31:00+03:00
2020-06-11T12:37:48+03:00
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12:31, 11 июня 2020
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