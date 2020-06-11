В американском штате Вирджиния демонстранты снесли статую президента Конфедерации Дэвиса

Это далеко не первый монумент, пострадавший в ходе антирасистских протестов, которые начались в стране две недели назад после гибели афроамериканца из-за действий полицейского.

Статуя единственного президентп Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса в городе Ричмонд оказалась в озере, сообщает телеканал WRIC. Точно так же демонстранты ранее расправились и с памятником мореплавателю Христофору Колумбу, которого Связывают с притеснением коренных народов страны. И это проиходит далеко не только в Вирджинии. Статую Колумба обезглавили в Бостоне, местным властям пришлось ее демонтировать. Та же судьба постигла многие другие памятники в разных городах США. Инициативу поддерживают и во власти – в городе Ашвилл Северной Каролины в городском совете не стали ждать актов вандализма и решили сами убрать памятники Конфедератам. Демократы в сенате США готовятся представить законопроект об их демонтаже в зданиях конгресса. Борьба с этими памятниками, которые многие в США считают символами рабовладельчества, ведется уже давно, но на этот раз волну спровоцировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после жесткого задержания в конце мая.



Сторонники движения Black lives matter из других стран также выступают за снос памятников противоречивым историческим фигурам. В частности, Британии активисты подготовили список из десятков монументов, которые следует демонтировать.