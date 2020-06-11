Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам онлайн

Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн. Об этом пишет Коммерсантъ. Как рассказал «Эху Москвы» член совета движения «Голос» Андрей Бузин, при наличии доказательств принуждения необходимо обращать в правозащитные организации. Бузин при этом заметил, что чаше всего принуждают людей в устной форме, что серьезно осложняет процесс доказательства наличия такового.

В Москве заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали уже 520 тысяч избирателей. Об этом «Эху Москвы» рассказали в столичной мэрии. Большинство заявок поступило через сайт городской администрации mos.ru, 70 тысяч – через портал госуслуг.