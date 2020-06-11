Следователи хотят допросить актера Михаила Ефремова по делу о приобретении наркотиков

Ранее в правоохранительных органах говорили, что медицинская экспертиза подтвердила наличие в организме артиста, помимо алкоголя, наркотических средств. Как сказали агентству ТАСС источники в силовых структурах, Ефремову придется рассказать, где и как он купил запрещенные препараты.

Артист находится под домашним арестом. Он обвиняется в нарушении правил дорожное движение, которое привело к гибели человека. Как рассказали в полиции, в понедельник вечером Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, когда врезался в другой автомобиль в центре Москвы.