Против мэра Норильска возбудили уголовное дело после аварии на ТЭЦ

Следствие считает, что Ринат Ахметчин не исполнил свои обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации.

Глава Норильска Ринат Ахметчин стал фигурантом уголовного дела о халатности, ему уже было предъявлено обвинение. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко утверждает, что градоначальник знал о количестве разлитого топлива при аварии на ТЭЦ, но при этом не отреагировал на ситуацию должным образом. По ее словам, Ахметчин не координировал работу специалистов по чрезвычайным ситуациям, не было и контроля за состоянием окружающей среды. Теперь ему грозит штраф до 120 тысяч рублей либо наказание в виде обязательных или исправительных работ, передает агентство ТАСС.

Между тем, ранее глава «Норильского никеля» Владимир Потанин в интервью YouTube-каналу «Редакция» рассказал, что аварию было «сложно предвидеть». По его словам, причиной ЧП стало внезапное проседание свай из-за изменения состояния вечной мерзлоты.



В результате аварии в Норильске произошел разлив больше 20 тысяч тонн топлива. Ранее фигурантами уголовного дела стало руководство ТЭЦ, на которой случилось ЧП.