Крупнейший акционер компании «Норникель» Владимир Потанин предложил отказаться от выплаты дивидендов на этот год

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Решение, по его сведениям, было принято из-за того, что утечка топлива на принадлежащей компании ТЭЦ в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели «Норникеля».
2020-06-11T12:01:00+03:00
2020-06-11T12:09:15+03:00
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12:01, 11 июня 2020
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