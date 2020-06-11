Москвичей ждут аномально холодные выходные, — говорят в Гидрометцентре. Температура воздуха в городе опустится до 16-ти градусов – это почти на два градуса ниже нормы, — передает агентство ТАСС. Только в начале следующей недели температура придет в климатическую норму. Начнется небольшое повышение, но не до 30-ти градусов. При этом температура воды в реках и водоемах столичного региона будет не ниже 20-ти градусов. Синоптики называют это ранним бархатным сезоном, — отмечает агентство.