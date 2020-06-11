Москвичей ждут аномально холодные выходные, — говорят в Гидрометцентре. Температура воздуха в городе опустится до 16-ти градусов – это почти на два градуса ниже нормы, — передает агентство ТАСС. Только в начале следующей недели температура придет в климатическую норму. Начнется небольшое повышение, но не до 30-ти градусов. При этом температура воды в реках и водоемах столичного региона будет не ниже 20-ти градусов. Синоптики называют это ранним бархатным сезоном, — отмечает агентство.
2020-06-11T11:35:00+03:00
2020-06-11T11:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 11 июня 2020
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