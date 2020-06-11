Сбербанк покупает конкурента сервиса «Яндекс.Карты», компанию 2ГИС

Совместное предприятие кредитной организации и Мейл.ру Груп получит 75% одного из крупнейших картографических сервисов российского сегмента интернета, — рассказали представители 2ГИС. Как ожидается, Сбербанк будет развивать собственную картографическую платформу в связке с другими своими сервисами. Как отмечает интернет-издание «Белл», таким образом кредитная организация сделала еще один шаг в противостоянии с Яндексом.