Сбербанк покупает конкурента сервиса «Яндекс.Карты», компанию 2ГИС

Совместное предприятие кредитной организации и Мейл.ру Груп получит 75% одного из крупнейших картографических сервисов российского сегмента интернета, — рассказали представители 2ГИС. Как ожидается, Сбербанк будет развивать собственную картографическую платформу в связке с другими своими сервисами. Как отмечает интернет-издание «Белл», таким образом кредитная организация сделала еще один шаг в противостоянии с Яндексом.
2020-06-11T11:33:00+03:00
2020-06-11T11:35:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2658564-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:33, 11 июня 2020
Загрузка комментариев...