Уральскому схиигумену Сергию, которого в прессе называют духовником Натальи Поклонской, может грозить штраф

Уральскому схиигумену Сергию, которого в прессе называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, может грозить штраф до 100 тысяч рублей. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму нашли признаки разжигания ненависти в одном из выступлений священника. Оно касалось закрытия храмов в связи с пандемией коронавируса, — передает агентство ТАСС. административное дело в отношении схиигумена рассмотрят 23-го июня. Ранее руководство Русской православной церкви запретило Сергию проводить службы и выступать с проповедями.
2020-06-11T11:32:00+03:00
2020-06-11T11:34:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 11 июня 2020
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