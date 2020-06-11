Уральскому схиигумену Сергию, которого в прессе называют духовником Натальи Поклонской, может грозить штраф

Уральскому схиигумену Сергию, которого в прессе называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, может грозить штраф до 100 тысяч рублей. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму нашли признаки разжигания ненависти в одном из выступлений священника. Оно касалось закрытия храмов в связи с пандемией коронавируса, — передает агентство ТАСС. административное дело в отношении схиигумена рассмотрят 23-го июня. Ранее руководство Русской православной церкви запретило Сергию проводить службы и выступать с проповедями.