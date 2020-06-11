Новый адвокат отказался защищать историка Олега Соколова

Из-за юриста Сергея Лукьянова ранее переносили начало рассмотрения дела, — рассказали в пресс-службе судов Петербурга. Слушания должны были стартовать во вторник, однако тогда их отложили, чтобы представители защиты смогли ознакомиться с вещественными доказательствами.

Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Сообщается, что он вину признал. Помимо убийства его также обвиняют в незаконном хранении оружия.