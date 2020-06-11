«Фонтанка»: В больницах Петербурга не хватает свободных мест

В больницах Петербурга не хватает свободных мест, — пишет интернет-издание «Фонтанка». Необходимый коечный резерв обеспечивает в основном временный госпиталь, который оборудован в выставочном павильоне «Ленэкспо». Официальная статистика говорит о том, что в северной Столице заразились коронавирусом около 19,5 тысяч человек. Однако, добавляет издание, если учитывать внебольничную пневмонию, которая, как считают врачи, по большей части связана с новой инфекцией, то количество заболевших может составлять до 30-ти тысяч. Между тем, глава города Александр Беглов анонсировал поэтапную отмену ограничений, которые вводились из-за пандемии.
2020-06-11T11:31:00+03:00
2020-06-11T11:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 11 июня 2020
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