Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат за работу с инфицированными коронавирусом. Кроме того, они говорят об отсутствии необходимой защиты, — пишет интернет-издание «Медиазона». В свою очередь, в столичном департаменте здравоохранения эти обвинения отвергают. В том же время чиновники говорят, что санитарам дополнительные выплаты не положены, поскольку транспортировка тел умерших не является формой медицинской помощи.