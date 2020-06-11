Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат за работу с инфицированными коронавирусом. Кроме того, они говорят об отсутствии необходимой защиты, — пишет интернет-издание «Медиазона». В свою очередь, в столичном департаменте здравоохранения эти обвинения отвергают. В том же время чиновники говорят, что санитарам дополнительные выплаты не положены, поскольку транспортировка тел умерших не является формой медицинской помощи.
2020-06-11T11:31:00+03:00
2020-06-11T11:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 11 июня 2020
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