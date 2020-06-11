Меркачева: Остановить распространение коронавируса в колонии в Брянске будет сложно

Остановить распространение коронавируса в Брянской исправительной колонии N1 будет сложно. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

«Обычно в колонии распространение вируса очень быстрое. Рассчитывать на то, что заключенные перенесут болезнь в легкой форме, не приходится, потому что у них иммунитет ниже. Можно попытаться зонировать заболевших — по крайней мере, разместить их в отдельном корпусе», — сказала правозащитница.

По словам Е.Меркачевой, если опираться на предыдущий опыт, основная проблема в колониях заключалась в том, что заболело очень много самих сотрудников ФСИН. «Процент по сравнению с заболевшими осужденными был гораздо больше. То же самое касалось медиков, потому что они с ними контактировали. Поэтому вопрос будет в том, хватит ли человеческого ресурса, в частности, персонала, готового оказывать медицинскую помощь и наблюдать за течением заболевания. Кроме того, требуется специальное оборудование, которого иногда нет», — заключила она.

Ранее появилась информация, что Брянская исправительная колония N1 стала очагом заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба областного управления ФСИН. В сообщении ведомства говорится о бессимптомном характере протекания заболевания у заключенных. Состояние зараженных удовлетворительное, все они изолированы и наблюдаются врачами.

В колонии организованы противовирусные мероприятия, в частности дезинфицируются помещения посредством кварцевания и проветривания. Персонал исправительного учреждения и осужденные протестированы на коронавирус и снабжены защитными масками и дезинфицирующими средствами.

16 марта в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в исправительных колониях Брянской области был введен режим ограничений. В частности, приостановили длительные и краткосрочные свидания с родственниками.