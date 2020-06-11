Сотрудников бюджетных организаций настойчиво агитируют принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Как утверждается, их массово призывают зарегистрироваться на портале госуслуг или сайте мэрии.

Работодатели в последнее время стали задавать вопросы своим сотрудникам о том, будут ли они голосовать за поправки и как, говорят несколько собеседников газеты «Коммерсантъ». В частности, по их утверждениям, такая ситуация есть в бюджетной организации «Автомобильные дороги». Ее руководство, по словам одного из сотрудников, призывает зарегистрироваться для участия в электронном голосовании и предоставить данные «трех друзей-москвичей», которые тоже примут участие онлайн. Некоторые подразделения при этом требуют показать скриншоты заявлений, которые подтвердят регистрацию.

Схожим образом агитируют голосовать по поправкам в учебных заведениях. Один из учителей и вовсе рассказал, что в его школе вышло требование об организованном электронном голосовании в первый его день 25 июня. Об этом якобы даже пообещали вежливо напомнить по телефону. В то же время как именно нужно проголосовать, работодатели не указывают, отмечают источники.



Электронное голосование по поправкам в Конституцию состоится в Москве и Нижегородской области. По последним данным, на него зарегистрировались почти 400 тысяч человек, почти все из них – в столице.