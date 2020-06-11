Элеонора Митрофанова покинула пост главы Россотрудничества

Временно исполнять обязанности руководителя будет ее заместитель Павел Шевцов, — передает агентство РИА Новости. Ранее сама Митрофанова говорила, что ее преемником станет член думского комитета по международным делам и депутат от «Единой России» Евгений Примаков. Сам Примаков от комментариев отказался.
2020-06-11T11:04:00+03:00
2020-06-11T11:05:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:04, 11 июня 2020
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