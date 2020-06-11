Элеонора Митрофанова покинула пост главы Россотрудничества

Временно исполнять обязанности руководителя будет ее заместитель Павел Шевцов, — передает агентство РИА Новости. Ранее сама Митрофанова говорила, что ее преемником станет член думского комитета по международным делам и депутат от «Единой России» Евгений Примаков. Сам Примаков от комментариев отказался.