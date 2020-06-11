Мэр Норильска Ринат Ахметчин стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на местной ТЭЦ

Расследование ведется по статье о халатности. По версии следствия, мэр не исполнял свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации, — сказал официальный представитель СК Светлана Петренко. Петренко добавила, что Ахметчину уже предъявлены обвинения.



Авария на ТЭЦ-3 произошла в конце мая. В воду и почву попали более 20-ти тысяч тонн дизельного топлива. К сегодняшнему дню фигурантами уголовного дела стали четыре человека – директор ТЭЦ, главный инженер, его заместитель и начальник цеха. ТЭЦ-3 входит в структуры корпорации «Норникель». Накануне ее президент и основной владелец, Владимир Потанин, назвал ЧП неожиданным. Потанин считает, что подобные вещи сложно предвидеть и угадать.