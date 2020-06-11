Число случаев заражения коронавирусом в России превысило полмиллиона

В России 8779 новых случаев коронавируса за сутки. Из них в Москве 1436 человек, в Московской области — 724, в Санкт-Петербурге — 303. Такие данные приводит Оперативный штаб. 36,8% всех зарегистрированных случаев — без клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8367 человек.

Отмечается, что количество заболевших в сутки в Москве понемногу снижается, но растет число заболевших в регионах. С начала пандемии в нашей стране скончались уже более 6,5 тысяч человек. Чуть более половины всех заболевших к настоящему времени выздоровели.