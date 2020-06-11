Олимпийский комитет России не сможет финансово помочь Всероссийской федерации легкой атлетики

Она должна выплатить штраф Всемирной легкоатлетической ассоциации в 10 миллионов долларов. Как сказал в интервью агентству РИА Новости глава комитета Станислав Поздняков, для того, чтобы помочь ассоциации, им пришлось бы снять финансирование для всех федераций летних видов спорта и искать еще 200 миллионов рублей дополнительно. По мнению Позднякова, ведущие российские легкоатлеты стали заложниками международной организации, которая испытывает финансовые проблемы.



Ранее Всероссийскую федерацию легкой атлетики оштрафовали за допинговый скандал. Уже 5 лет она лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации.