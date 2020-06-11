Ракета упала неподалеку от посольства США в Багдаде

Она взорвалась в так называемой зеленой зоне – особо охраняемой территории в иракской столице, — передает агентство Reuters. Это произошло накануне вечером. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Не сообщается и о том, что взял ответственность за случившееся.
2020-06-11T10:33:00+03:00
2020-06-11T10:34:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 11 июня 2020
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