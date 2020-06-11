Кудрин: Российские власти могли выделить больше средств на поддержку граждан во время пандемии коронавируса

Российские власти могли выделить больше средств на поддержку граждан во время пандемии коронавируса, — полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В кризисные периоды, по его словам, требуются простые быстрые методы. Такие меры, пояснил Кудрин в интервью агентству ТАСС, необходимы только на короткий срок в 3-4 месяца. Наиболее эффективной является адресная помощь, хотя, как признаёт глава Счетной палаты, это непростая задача.