Кудрин: Российские власти могли выделить больше средств на поддержку граждан во время пандемии коронавируса

Российские власти могли выделить больше средств на поддержку граждан во время пандемии коронавируса, — полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В кризисные периоды, по его словам, требуются простые быстрые методы. Такие меры, пояснил Кудрин в интервью агентству ТАСС, необходимы только на короткий срок в 3-4 месяца. Наиболее эффективной является адресная помощь, хотя, как признаёт глава Счетной палаты, это непростая задача.
2020-06-11T10:33:00+03:00
2020-06-11T10:34:13+03:00
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10:33, 11 июня 2020
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