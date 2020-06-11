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10:32, 11 июня 2020

Арбитражный суд Москвы принял со второго раза иск телеканала RT к политику Алексею Навальному

Также ответчиками проходят юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и учредитель издания Znak.com Аксана Панова. Первое заседание, как следует из электронной картотеки суда, назначено на 15 сентября. Как рассказали представители телеканала изданию РБК, поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором RT обвиняют в накрутках просмотров на видеосервисе YouTube. Ранее суд оставил исковое заявление без движения из-за неправильного адреса редакции Znak.com.



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